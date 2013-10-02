Цена квартир в 5 крупнейших городах Украины в сентябре упала

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Одессы, Львова, Харькова, Днепропетровска и Донецка с 3 сентября по 2 октября 2013 года снизилась на 0,2-0,58% и составила 1 107-1527 долл./кв. м, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Больше всего за месяц подешевели квартиры в Донецке – на 0,58% до 1 197 долл./кв. м. При этом самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 843 долл./кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 441 долл./кв. м.

Цены на жилые апартаменты в Днепропетровске и Харькове снизились на 0,49% и 0,45% до 1 216 долл./кв. м и 1 107 долл./кв. м соответственно. При этом в Днепропетровске самым дешевым был Ленинский район со средней стоимостью квартир 957 долл./кв. м, самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 452 долл./кв. м. А в Харькове самые дешевые квартиры продавались в Червонозаводском районе – 931 долл./кв. м, самые дорогие – в Киевском районе - 1 373 долл./кв. м.

Стоимость квартир во Львове за месяц снизилась на 0,41% до 1 475 долл./кв. м. Самым дешевым в городе оставался Сиховский район со средним показателем 1 192долл./кв. м, а самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 1 797 долл./кв. м.

Меньше всего в сентябре подешевело жилье в Одессе – на 0,2% до 1 527 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался район Черемушки со средним показателем 1 247 долл./кв. м, а самым дорогим – Приморский район, где средняя стоимость продажи составила 1 742 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы в августе 2013 года снизилась на 0,36-0,65% и составила 1 112-1 530 долл./кв. м.

Стоимость продажи квартир на «вторичке» Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы в І полугодии выросла на 2,11-3,16% и составила в среднем 1 122-1 550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.