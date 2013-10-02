"Первичка" в Киеве продолжает дешеветь

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева с 3 сентября по 2 октября 2013 года снизилась на 0,35% - до 1 730 долл./кв. м. Об этом сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым в столице оставался Дарницкий район со средним показателем 1 382 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 559 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «первичке» в прошедшем месяце снизилась во всех районах Киева. Больше всего подешевели квартиры в Голосеевском районе – на 0,51%, до 1 742 долл./кв. м, а меньше всего снизилась стоимость жилья в Деснянском районе - на 0,14%, до 1 393 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в августе 2013 года снизилась на 0,52% - до 1 735 долл./кв. м.

Стоимость столичных квартир на «вторичке» в августе снизилась на 0,57% - до 1 932 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.