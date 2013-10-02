Стоимость квартир на вторичном рынке Киева снизилась

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева с 3 сентября по 2 октября 2013 года снизилась на 0,36% - до 1 926 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 535 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 977 долл./кв. м.

Цена продажи квартир в прошедшем месяце снизилась во всех районах столицы. Больше всего подешевели квартиры в Дарницком районе – на 0,57%, до 1 581 долл./кв. м. А меньше всего снизилась стоимость жилья в Голосеевском районе - на 0,11%, до 1 797 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в августе снизилась на 0,57% - до 1 932 долл./кв. м.

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в І полугодии 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.