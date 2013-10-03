Аренда квартир в Киеве снизилась почти на 2%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 4 июля по 3 октября снизилась на 1,69% - до 697 долл./в месяц, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 437 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район – 699 долл./месяц», - говорится в сообщении.

Снижение стоимости аренды квартир в прошедшем квартале наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Печерском районе – на 3,05%, до 699 долл./месяц, меньше всего – в Деснянском районе – на 1,11%, до 447 долл./месяц.

Цены на аренду «двушек» в Киеве больше всего снизились в Святошинском районе – на 2,78%, до 595 долл./месяц, меньше всего - в Деснянском районе – на 1,21%, до 572 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир в ІІІ квартале наблюдалось в Святошинском районе – на 2,97%, до 752 долл./месяц, а наименьшее – в Деснянском районе – на 1,23%, до 725 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в І полугодии выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл./ месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.