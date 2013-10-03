Янукович требует от Азарова обеспечить единые тарифы на ЖКУ

Президент Украины Виктор Янукович требует от правительства обеспечения единых тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всех регионах страны.

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Государственная политика направлена на то, чтобы, где бы человек ни жил, в каком бы регионе, тарифы на электроэнергию, воду, газ должны быть для всех равны, и государство как регулятор должно урегулировать эти отношения, и каждый регион не должен страдать от нерадивости чиновников. Это моя личная позиция и мои требования к правительству», - сказал Янукович.

Президент выразил убеждение, что такой принцип формирования тарифов должен быть заложен в основу государственной политики.

Как сообщал УНИАН, утром 27 сентября около 800 человек перекрыли дорогу в центре Полтавы перед горсоветом и требовали от мэра созвать внеочередную сессию горсовета и отменить повышение тарифов, которые установил исполком 1 августа. Не дождавшись мэра, около 200 человек, прорвав заслоны милиции, ворвались в горсовет, выломали дверь в кабинет мэра и остались там ждать прибытия городского головы.

Мэр Александр Мамай пришел на встречу с митингующими и попытался изложить свои аргументы в интересах повышения тарифов, однако участники митинга поставили ультиматум: или снижение тарифов на ЖКП, или отставка мэра.

Позже Мамай официально заявил, что тарифы на коммунальные услуги будут пересмотрены на внеочередной сессии горсовета на будущей неделе.

В тот же день премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал решить вопрос о пересмотре жилищно-коммунальных тарифов в Полтаве и призвал людей не обращать внимания на провокации отдельных политиков.

Ранее, в конце июля – в начале августа органы местного самоуправления повысили стоимость услуг по водоснабжению, водоотводу, содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в некоторых населенных пунктах в АР Крым, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

7 августа премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина поручил вице-премьер-министру Вилкулу и министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Темнику немедленно проанализировать все попытки необоснованного повышения тарифов.

15 августа вице-премьер-министр Александр Вилкул во время всеукраинского селекторного совещания с руководителями регионов сообщил, что решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже отменены в 20 населенных пунктах Украины.

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