Вилкул поручил властям Киева ускорить подключение к отоплению домов

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поставил перед Киевской городской госадминистрацией задачу ускорить подключение к отоплению жилых домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко отчитался Вилкулу о подаче тепла в Киеве во время совещания, которое вице-премьер провел на станции теплоснабжения «Беличи» «Киевэнерго». Вилкул поставил задачу ускорить подключение к отоплению жилых домов.

Как доложил Голубченко, в Киеве до конца дня (3 октября) будут подключены к отоплению все детские сады и заканчивается подключение больниц и школ. Также в столице уже отапливается 2 тысячи 389 жилых домов (22% от общего количества), в частности в Голосеевском районе - 157 домов, Дарницком – 274 дома, Деснянском - 229 домов, Днепровском - 299 домов, Оболонском – 101 дом, Печерском – 72 дома, Подольском – 191 дом, Святошинском – 287 домов, Соломенском – 351 дом, Шевченковском – 428 домов.

«В связи с низкой температурой городские власти совместно с «Киевэнерго» должны ускорить процесс подключения объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению», - поставил задачу Вилкул.

Как говорится в сообщении, по поручению вице-премьера, в Минрегионе создан оперативно-диспетчерский штаб, который работает круглосуточно и координирует работу регионов по началу отопительного сезона. Процесс подключения объектов к теплу проводится под персональную ответственность руководителей регионов. В настоящее время, по информации штаба, отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Так, тепло уже поставляется в 22 тысячи 552 учреждения социальной сферы, в частности: в 9 652 школы (50,5%), 8430 детсадов (60%), 4470 больниц (70,6%). Также отопление уже подается в 44 тысячи 160 жилых домов (25,3%).

Как сообщал УНИАН, 2 октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отопительный сезон можно начинать во всех регионах страны, поскольку энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно. «И подчеркиваю - тепло должен быть не на бумаге, а в домах, детсадах, больницах. Ответственный за это – вице-премьер-министр Александр Вилкул, он должен координировать работу во время отопительного сезона», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, в соответствии с законодательством, отопительный сезон может начаться не 15 октября, а раньше, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия.