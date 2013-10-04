Украинский шифер, содержащий асбест, не несет вреда здоровью — исследование

Шифер, который используется в Украине не может нанести вред людям, так как в нем содержится безопасный для здоровья вид асбеста.

Об этом УНИАН сообщила кандидат биологических наук, заведующая межведомственной испытательной лабораторией по измерению волокон асбеста «Института медицины труда НАМН Украины» Александра Демецкая, комментируя недавние публикации о вреде для здоровья 60% жилья в Украине.

«Шифер, который содержит асбест, не может навредить здоровью человека, это доказывают многие исследования, не только нашего института. Мы, в свою очередь, закончили первый этап исследования атмосферного воздуха и оценили потенциальный риск применения асбестосодержащих изделий в нашей жизни. Результаты показали, что асбест, который используется в изделиях на территории Украины вреда не несет», - сказала она.

Демецкая пояснила, что асбест бывает двух видов: амфиболовый и хризотиловый. Амфиболовый асбест может нести угрозу для здоровья людей, при этом его не используют в изделиях, которые распространены на территории Украины. Более того, по словам эксперта, в Украине используется только второй вид асбеста — хризотиловый, которые не влияет на здоровье людей, и поставки которого осуществляются из России и Казахстана.

По словам Демецкой, «Институт медицины труда НАМН Украины» закончил первый этап исследования атмосферного воздуха на предмет содержания асбестовых волокон, который показал, что в Киеве содержание этого вещества в воздухе находится на безопасно низком уровне.

Эксперт рассказала, что замеры осуществлялись на улице Саксаганского в Киеве, где мощный автомобильный трафик, а также где многие здания подвергались сносу, возле шиферного завода на ул. Фрунзе, возле автострады на ул. Малиновского. Полученные результаты содержания волокон хризотила в атмосферном воздухе (0,003 - 0,07 волокна в куб см воздуха) не только ниже действующего отечественного норматива (0,06), но и полностью гармонирует с самыми жесткими нормативами для атмосферы в мире (0,01).

При этом эксперт порекомендовала во время работы со стройматериалами, в частности с шифером, следовать правилам личной безопасности.

«Мы (украинцы — УНИАН) используем шифер уже более 100 лет. Он не несет угрозы, однако при распиливании шифера стоит пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также менять крышу по истечению срока эксплуатации. Например, когда шифер начнет течь», - порекомендовала Демецкая.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что заменители шифера, на сегодняшний день исследованы меньше асбеста, потому нельзя быть полностью уверенными в рисках, которые они могут нести для здоровья людей.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов более 60% жилья в Украине может быть опасно для здоровья людей. По их словам, вещества, содержащиеся в воздухе помещений, представляют серьезную опасность для здоровья человека.

Справка УНИАН. Асбест — один из видов минерального сырья, который используется человеком более 100 лет. Асбестосодержащие породы широко распространены. Почти в любой горной породе есть волокна асбеста.

В неконтролированных условиях влияние волокон асбеста может увеличивать риск развития бронхолегочных и онкологических заболеваний. Потому важно устанавливать вид асбеста, пыль которого присутствует в воздухе, и определять его количество.