Земля для коттеджной застройки под Киевом в сентябре подешевела на 0,2%

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 5 сентября по 4 октября 2013 года снизилась на 0,22% - до 3 135 долл./сотка, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1 046 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 740 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, наиболее существенное снижение стоимости земли под Киевом в сентябре наблюдалось в Макаровском районе - на 1,22%, до 1 702 долл./сотка. А больше всего подорожали земельные участки в Бородянском районе - на 0,78%, до 1 550 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева в августе 2013 года, по данным SV Development, снизилась на 0,22% - до 3 140 долл./сотка.

Средняя стоимость земли в Киевском регионе в І полугодии 2013 года выросла на 0,93% - до 3 161 долл./сотка.

Средняя стоимость земли под Киевом под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54% - до 3 132 долл./сотка.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.