Стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 6,2%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,2%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

В частности, по данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых домов и комплексных промышленных сооружений – на 7,1% и 7% соответственно. А менее всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере других инженерных сооружений и нежилых домов – на 5,4% и 5,6% соответственно.

При этом стоимость СМР в августе 2013 года по сравнению с июлем этого года выросла на 3% (в июле снижение по отношению к июню составило 3,8%).

В Госстате отметили, что наибольший рост на СМР в августе также зафиксирован в сфере жилых домов – 3,5%. Наименьший рост цен на СМР в августе по отношению к июлю наблюдался в строительстве транспортных сооружений – всего 1,6%.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы в Украине, по данным Госстата, в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,5%.

Стоимость СМР в Украине в 2012 году возросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом. А в 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в стране выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом.