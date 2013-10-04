В крупнейших регионах Украины подорожала земля под коттеджную застройку

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в четырех из пяти крупнейших регионов Украины в период с 5 сентября по 4 октября выросла на 0,02-0,32%.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

По ее данным, больше всего подорожали земельные участки под коттеджи в Донецке и пригороде Днепропетровска – на 0,32%, до 4 361 долл./сотка и 2 185 долл./сотка соответственно. При этом в Донецке самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 631 долл./сотка, а самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 9 372 долл./сотку. Под Днепропетровском самым дешевым был Крыничанский район со средним показателем 921 долл./сотка, а самым дорогим – Синельниковский район, где средняя стоимость продажи земельных участков составила 2 448 долл./сотка.

Земля под Харьковом и Одессой в сентябре выросла в цене всего на 0,06 и 0,02% - до 1 779 долл./сотка и 4 736 долл./сотка соответственно. Под Харьковом самым дешевым оставался Чугуевский район со средней ценой земли в 1 116 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где земельные участки продавались в среднем по 1 849 долл./сотка. Под Одессой дешевле всего земля под коттеджи в прошлом месяце продавалась в Беляевском районе – по 2 398 долл./сотка, дороже всего – в Овидиопольском районе, по 5 812 долл./сотка.

Средняя стоимость земельных участков под коттеджи в пригороде Львова, по данным SV Development, в сентябре стабилизировалась на уровне 2 010 долл./сотка. Здесь самым дешевым оставался Каменка-Бугский район со средним показателем 1 003 долл./сотка, а самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 289 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пяти регионах Украины в I полугодии выросла только во Львовской области – на 0,25%.

Стоимость земли под коттеджное строительство в Одессе, Харькове, Днепропетровске и Донецке за полгода снизилась на 0,6-1,9%.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.