В Испании десятки чиновников осуждены за взятки

Суд в Испании признал виновными около 50 бывших чиновников, юристов и бизнесменов по делу о коррупции на курорте Марбелья. В числе осужденных - два бывших мэра города.

Всего на скамье подсудимых было 85 человек. Их обвиняли в получении взяток в обмен на выдачу разрешений на строительство вилл и другого жилья, отмывании денег и растрате общественных фондов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Тот, кого прокуроры называли главным инициатором незаконных сделок, - бывший глава департамента градостроительства Хуан Антонио Рока - был приговорен к 11 годам тюрьмы и штрафу в 300 млн долларов за растрату средств.

Бывший мэр Марбельи Марисоль Яг была приговорена к шести годам лишения свободы, тогда как ее предшественник на этом посту Хулиан Муньос получил два года.

Городской совет Марбельи был распущен и заменен аудиторами в 2006 году, когда раскрылись махинации. Это дело стало самым крупным коррупционным скандалом на местном уровне в Испании.

Рока, который возглавлял департемент градостроительства в 1990-х годах, стал одним из самых богатых людей Испании, прежде чем его обвинили в коррупции. Он владел множеством земельных участков, дорогих автомобилей и яхт.

Свой пост Рока получил на пике строительного бума в городе во времена печально известного мэра Хесуса Хиля, скончавшегося в 2004 году после отбывания тюремного срока за коррупцию.

Согласно судебным документам, чиновники мэрии получали конверты с деньгами за выдачу разрешений за строительство.

Приговоры Роке и двум бывшим мэрам оказались значительно мягче тех, что для них требовали прокуроры.

Обвинение требовало для главного организатора преступлений наказания в виде 30 лет лишения свободы, однако суд учел то, что Рока признал масштаб совершенных им преступлений.

Регион Коста-дель-Соль (Солнечный берег) на юге Испании, где находится Марбелья, за высокий уровень коррупции уже прозвали "Криминальный берег".