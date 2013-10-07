Строительство Большой кольцевой дороги начнут в 2014 году

В 2014 году начнут строительство Большой кольцевой дороги и капитально отремонтируют путепроводы. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, во время расширенного заседания Коллегии КГГА Костюк отметил, что в 2014 году планируется строительство Большой кольцевой дороги на участке от просп. Рокоссовского к ул. Богатырской, а затем - к Оболонскому проспекту.

Кроме того, будет выполнена реконструкция транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту со съездами с ул. Саперно-Слободская на Столичное шоссе и реконструкция транспортной развязки на Ленинградской площади. Будут обустраивать в следующем году и пешеходную зону на ул. Сагайдачного.

Одной из важнейших задач на 2014 год является капитальный ремонт путепроводов. В частности, в планах города выполнить ремонтные работы на следующих объектах: путепроводе на пересечении ул. Фрунзе и ул. О.Телиги, на пересечении просп. Комарова и бульв. Лепсе, путепроводах №1, 2, 3 через линию скоростного трамвая транспортной развязки на пересечении просп. Леся Курбаса и ул. Г. Юры, на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения, автопроездах моста Метро через Русановский пролив р. Днепр, а также отремонтировать мостовое полотно и деформационные швы металлического прогонового строения Московского моста.

Будут выполнены работы и по капитальному ремонту сливостоковой системы.

Вместе с тем, продолжатся работы по строительству Подольского мостового перехода, срок введения в эксплуатацию которого, при условиях стабильного финансирования, запланирован на конец 2015 года. Также планируется завершить в конце следующего года реконструкцию просп. Победы.

Также Костюк доложил, что основные работы в 2013 году велись на транспортной развязке на Почтовой площади. Здесь в рамках реконструкции был восстановлен памятник морякам «Героической Днепровской флотилии» на Рыбальском полуострове, завершено строительство эстакады и открыто движение автотранспорта в первой части тоннеля. Кроме того, в этом году началась реконструкция просп. Победы и уже выполнены работы на участке от кемпинга «Пролісок» до Святошинского путепровода. Продолжалось строительство и Подольского мостового перехода.