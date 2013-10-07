В Украине 91% котельных начали подачу тепла

«Несмотря на то, что отопительный сезон начался на две недели раньше запланированного, подключение национальной системы теплокоммунэнерго идет согласно графику.

По Украине 22 тысячи 489 котельных (91%) уже начали подачу тепла. Сейчас в 19 регионах все объекты социальной сферы подключены к отоплению», - сказал вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, по информации оперативно-диспетчерского штаба, который координирует работу регионов относительно подготовки и начала отопительного сезона, по состоянию на 7 октября по Украине уже подано тепло в 37 тыс. 868 учреждений социальной сферы. А именно: в 13 тыс. 418 детских садов, 18 тыс. 604 школы и 5 тыс. 846 больниц. К отопительному периоду подключены 22 тыс. 498 котельных (91% от запланированного количества).

В 19 регионах (Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, РИвненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях, в АР Крым и городе Севастополь) закончено подключение объектов социальной сферы к отоплению.

По данным штаба, в Киеве тепло уже подано в 492 детский сада, 510 школ и 209 больниц, также уже отапливается 8 тыс. 12 жилых домов в таких районах как Голосеевский (671 дом), Дарницкий (729 домов), Деснянский (709 домов), Днепровский (1 тыс. 19 домов), Оболонский (704 дома), Печерский (532 дома), Подольский (808 домов), Святошинский (694 дома), Соломенский (970 домов), Шевченковский (1 тыс. 176 домов).

Сейчас по Украине к отоплению уже подключены 134 тыс. 258 жилых домов (77%) во всех 27 регионах.