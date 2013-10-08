В Одессе инвесторы долгостроев в очередной раз пикетировали мэрию, требуя достроить жилые дома.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 человек, по их словам, вложивших средства в возведение домов, сегодня провели акцию протеста на Думской площади – возле здания мэрии.

Как объяснили участники акции, они требуют достроить дома в Суворовском районе Одессы (поселок Котовского), по улице Люстдорфская дорога, на что необходимо порядка 60 млн грн, и Голосковской, где в данный момент имеется только котлован.

Инвесторы заявили, что призовут горожан к участию в большой акции протеста и потребуют переизбрать местную власть.

Как сообщал УНИАН, в феврале пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что прокуратура взяла на особый контроль проблему долгостроев компании «Альянс».

Также пресс-служба заявила, что начато уголовное производство, в ходе которого назначен ряд экспертиз по изучению законности использования средств инвесторов и действий должностных лиц подрядчика, в частности, предприятий группы «Альянс» по факту заключения договоров ипотеки. Сведения об уголовном производстве прокуратурой Киевского района Одессы внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного преступления ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Данное заявление пресс-служба сделала после встречи инвесторов с прокурором Одессы Геннадием Фуртатом, когда к зданию прокуратуры около сотни инвесторов пришли после пикетирования здания мэрии.

Строительная группа «Альянс» функционировала в Одессе с 2005 года. В нее вошли два общества с ограниченной ответственностью: «Альянс-Жилстрой» и «Альянс-Высотстрой». Сообщалось, что из 12 объектов корпорации «Альянс» не сданы в эксплуатацию 5.

26 января 2012 года инвесторы недостроенных домов строительной компании «Альянс» обратились к исполнительному комитету Одесского городского совета с просьбой передать их дома на баланс управления капитального строительства горсовета.

13 февраля, 6 марта и 13 сентября инвесторы уже проводили акции с требованием достроить дома «Альянса».