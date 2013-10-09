В Минрегионе заявляют, что полностью завершили подготовку к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону в Украине выполнена на 100%, что позволило преждевременно начать отопительный сезон в стране, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник.

«Мы полностью, на 100%, закончили подготовительный период, который начался сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Мы учли все проблемные вопросы, которые были в прошлом отопительном сезоне», - сказал Темник в среду на брифинге в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно оперативной информации, озвученной министром, по состоянию на утро 9 октября в Украине не работают 130 котельных, а также не отапливаются 28 объектов социальной сферы в Винницкой, Донецкой, Луганской областях и в г. Белая Церковь.

Кроме того, министр сообщил, что в связи с прогнозируемым потеплением отключение отопления не запланировано.

«В ближайшие две недели Гидрометцентр прогнозирует теплую погоду… Мы не планируем отключать теплообеспечение. Будем поддерживать, чтобы в случае снижения температуры, оперативно отреагировать», - сказал Темник.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, к утру 9 октября в Украине к отоплению подключено уже более 168,5 тыс. жилых домов (96,5%) и почти 100% объектов социальной сферы.