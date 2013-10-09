Депутаты предлагают сделать Госреестр прав на недвижимость открытым

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект “О внесении изменений в статью 28 Закона о Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество”, которым предлагают сделать этот реестр открытым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от “УДАРа” Виктор Чумак.

“Каждый человек сможет через портал вещных прав на недвижимое имущество, который будет вести Министерство юстиции, посмотреть, кому принадлежит то или иное недвижимое имущество: квартира, имение, дом и все такое”, - сказал он и добавил, что сейчас такие права имеют лишь нотариусы, правоохранительные органы и суды.

Чумак также добавил, что именно закрытость подобных реестров делает их интересными для того, чтобы красть из них информацию.

“Когда ты не знаешь, кому принадлежит эта квартира, и суд принимает решение в пользу человека, который просто является махинатором, вы не можете это никак доказать, потому что в сговоре суд, нотариус и все другие. А когда вы видите открытый прозрачный реестр: годами эта квартира принадлежит этому гражданину, он за нее исправно платит налоги, он ее получил в наследство, он ее купил - какие проблемы? Как тогда эту квартиру забрать?”, - сказал депутат.

Он также отметил, что закрытые реестры - это проблема, а во всем мире работают открытые.

Чумак также отметил, что этот законопроект был зарегистрирован вчера, и его авторами, кроме него самого, являются также Сергей Тигипко (Партия регионов), Леся Оробец («Батькивщина»), Михаил Головко (“Свобода”), Оксана Калетник КПУ и внефракционный Юрий Деревянко.

Как сообщал УНИАН, Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) намерена открыть доступ к Реестру прав собственности на недвижимое имущество для сотрудников правоохранительных органов и судей.

Нотариусы и государственные исполнители с 14 октября получат доступ к 4 госреестрам недвижимости: Реестру прав собственности на недвижимое имущество, Единому реестру запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственному реестру ипотек и Государственному реестру обременений недвижимого имущества.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.