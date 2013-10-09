Минрегион рассчитывает погасить векселями задолженность за 2012-2013 годы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает погасить бюджетную задолженность векселями за 2012-2013 годы, заявил глава Минрегиона Геннадий Темник на брифинге в среду.

Министр сообщил, что уже принято постановление Кабинета министров, позволяющее реструктуризировать бюджетную задолженность, которая возникла на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей.

“Мы подготовили проект изменений в закон о бюджете на 2013 год относительно возможности проведения расчетов (векселями — УНИАН), и в 2013 году это даст возможность полностью погасить разницу в тарифах, которая у нас сложилась в течение 2012 и 2013 годов", - сказал Темник.

Министр также сообщил, что соответствующий законопроект был подан в Верховную Раду и он надеется на поддержку депутатов в этом вопросе. Кроме того, он рассчитывает, что задолженность будет погашена векселями уже до конца 2013 года.

По данным Темника, на 1 сентября 2013 года разница в тарифах в Украине составила уже около 7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный с 2009 года природный газ составляет около 17 млрд грн.