Одесский горсовет решил достроить за счет бюджета города 5 долгостроев

Одесский городской совет решил достроить за счет бюджета города 5 долгостроев компании «Альянс».

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение горсовет принял в ходе заседания сессии в среду.

В частности, принято решение о принятии мер для возможности выполнения части строительно-монтажных работ жилых домов, строительство которых начато, но было остановлено ООО «Альянс-Высотстрой» и ООО «Альянс-Жилстрой»: двух жилых домов с встроенными офисами по улице Марсельской, двух домов с объектами обслуживания по улице Высоцкого и жилого дома с встроенным магазином по улице Люстдорфская дорога.

Как заявил заместитель мэра Одессы Кирилл Шаламай, согласно данному решению, управление капитального строительства горсовета - заказчик работ, а департамент финансов горсовета обязан предусмотреть необходимые средства в бюджете.

«Реализация комплексных мероприятий позволит вселиться порядка 500 семьям в свои квартиры», ― сказал Шаламай.

Как сообщал УНИАН, 8 октября инвесторы долгостроев «Альянса» в очередной раз пикетировали мэрию Одессы, требуя достроить жилые дома. Как пояснили участники акции, они, в частности, требуют достроить дома в Суворовском районе Одессы (на Марсельской и Высоцкого), по улице Люстдорфская дорога, на что необходимо порядка 60 млн грн, и Голосковской, где в данный момент имеется только котлован.

В феврале пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что прокуратура взяла на особый контроль проблему долгостроев компании «Альянс».

Также пресс-служба заявила, что начато уголовное производство, в ходе которого назначен ряд экспертиз по изучению законности использования средств инвесторов и действий должностных лиц подрядчика, в частности предприятий группы «Альянс» по факту заключения договоров ипотеки. Предмет соответствующих договоров - имущественные права на незаконченные строительством квартиры, которые отчуждены в пользу граждан-инвесторов строительства. Сведения об уголовном производстве прокуратурой Киевского района Одессы внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией уголовного преступления ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Данное заявление пресс-служба сделала после встречи инвесторов с прокурором Одессы Геннадием Фуртатом, когда к зданию прокуратуры около сотни инвесторов пришли после пикетирования здания мэрии.

Строительная группа «Альянс» функционировала в Одессе с 2005 года.

В нее вошли 2 общества с ограниченной ответственностью: «Альянс-Жилстрой» и «Альянс-Высотстрой». 26 января 2012 года инвесторы недостроенных домов строительной компании «Альянс» обратились к исполнительному комитету Одесского городского совета с просьбой передать их дома на баланс управления капитального строительства горсовета.