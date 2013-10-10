Цены на жилье в еврозоне выросли впервые за год

Цены на жилую недвижимость в еврозоне выросли впервые за год во II квартале, что является еще одним признаком восстановления экономики после финансового кризиса.

Стоимость жилой недвижимости по всему региону выросла на 0,3% во II квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. В годовом выражении цены выросли на 2,2%, свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat, сообщают Вести.ru.

Квартальный рост зафиксирован впервые со II квартала 2012 г., когда цены выросли на 0,1%. При этом цены показали самый сильный рост начиная со II квартала 2011 г., когда цены выросли на 1,1%.

Напомним, что в I квартале текущего года цены упали на 1,4% в квартальном и на 2,4% в годовом выражении.

Улучшение ситуации на рынке недвижимости совпало с падением безработицы с 12,1% до 12%, а также новостями о том, что экономика еврозоны выросла на 0,1% во II квартале, тем самым выйдя из 18-месячной рецессии.

Наиболее сильный рост был зафиксирован в Эстонии, где недвижимость подорожала на 3,7% в квартальном выражении. В Люксембурге цены выросли на 2,8%, в Ирландии - на 2,7%.

При этом в некоторых странах показатель продолжает снижаться, что говорит о более медленном восстановлении. Тем не менее восстановление экономики теперь заметно сильнее, все больше стран отмечают этот тренд.

Цены на недвижимость в Испании снизились на 0,8%, и это ощутимое улучшение по сравнению с падением на уровне 5,1% в I квартале. В Нидерландах цены упали на 2%.