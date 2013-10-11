Нацкомуслуг сможет полностью контролировать коммунальные тарифы на воду

С 11 октября вступили в силу новые условия лицензирования предприятий водоснабжения и водоотвода, согласно которым, в частности, под лицензирование попадают предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в городах с населением от 30 тыс. человек вместо 40 тыс. человек ранее.

Как сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), соответствующие изменения закреплены постановлением комиссии №127 от 6 сентября 2013 года.

«С введением в действие новых лицензионных условий комиссия получит полномочия по установлению, проверке и контролю тарифов на воду даже в небольших городах. Такое положение дел позволит предотвратить необоснованное повышение тарифов на воду и внедрить жесткий государственный контроль за техническими условиями деятельности предприятий», – отметил глава Нацкомуслуг Валерий Саратов.

Указанным постановлением также вносится разграничение предприятий-лицензиатов по объемам реализации: под лицензирование попадают предприятия, годовой объем реализации которых в сфере централизованного водоснабжения превышает 300 тыс. куб. м, в сфере водоотвода – 200 тыс. куб. м.

В комиссии считают, что предложенные изменения, с одной стороны, позволят расширить государственное регулирование на тех предприятиях, для которых предоставление услуг по водоснабжению и водоотводу является основным видом деятельности и которые осуществляют деятельность даже в небольших населенных пунктах. А с другой стороны - позволят вывести из-под государственного контроля промышленные предприятия, которые поставляют воду исключительно для собственных нужд.

В Нацкомуслуг отметили, что такие изменения приведут к увеличению количества лицензиатов комиссии с 128 до 143.

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Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

По состоянию на 13 мая 2013 года под контролем комиссии находилось 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды), а также 272 предприятия теплоэнергетики (около 97% рынка тепла).