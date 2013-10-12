Киев подключен к отоплению почти полностью

По состоянию на сегодняшнее утро специалисты ПАО «Киевэнерго» подключили к теплу 9731, или 97,3%, жилых домов всех форм собственности, за централизованное отопление которых ответственная компания (кроме объектов, которые обеспечивают теплом ведомственные или частные котельные, ООО «Евро-Реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАТ «Киевэнерго».

По данным пресс-службы, в Голосеевском районе подключено 98,7% жилых домов, в Дарницком – 100%, Деснянском – 99,4%, Днепровском – 99,6%, Оболонском – 98,9%, Печерском – 98,9%, Подольском – 99,5%, Святошинском – 95%, Соломенском – 94,1%, Шевченковском – 94,9%, Дарницком – 100% домов. В целом по состоянию на утро 12 октября к теплу осталось подключить 273 жилых дома.

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Компания осуществляет запуск теплоносителя во всех районах столицы одновременно в соответствии с графиком, утвержденным Киевской городской государственной администрацией (КГГА). Процесс подключения происходит круглосуточно.

Как напомнили в компании, подключение детских садов, больничных учреждений и школ к теплу началось 30 сентября, жилых домов - с 1 октября. К теплу подключено 100% детских садов, школ и больничных учреждений столицы.