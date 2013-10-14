Новый Генплан Киева обойдется в 500 млрд грн

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает реализацию проектов общей стоимость порядка 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет, сообщил начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в понедельник он, в частности, сказал: «Что касается стоимости тех мероприятий, которые заложены в Генплане на ближайшие 15-20 лет (это жилищное строительство, строительство объектов инфраструктуры, дошкольных заведений, школ, объектов образования, объектов транспорта, то есть весь комплекс детального развития города) – это 500 млрд грн, стоимость реализации на ближайшие 15-20 лет».

«Я считаю, что это достаточно реальная цифра. Потому что, во-первых, если мы разобьём эту сумму на 15-20 лет – это намного меньшая цифра. Во-вторых, 70-80% от этой суммы – это инвестиционные средства», - добавил он.

При этом Броневицкий отметил, что для реализации мероприятий, предусмотренных Генпланом, не обойтись и без поддержки государства.

«Хотя, без сомнения, мы не обойдемся без поддержки госбюджета. Такие объекты, как мосты, туннели, метрополитен, будут строиться за счет господдержки и госбюджета», - сказал он.

Броневицкий сообщил, что стоимость разработки Генплана обошлась городу сравнительно недорого – 19,6 млн грн.

«Сметная стоимость разработки Генерального плана составляет 19,6 млн грн. Для сравнения я могу сказать: сейчас начинается разработка Генерального плана Москвы и только на концепцию плана было потрачено 10 млн долл. И 2 млн долл. на разработку генплана вообще», - сказал Броневицкий.

По его данным, предыдущий Генплан Киева, который рассчитывался до 2020 года, стоил около 50 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Архитектурно-градостроительный совет поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект Генерального плана Киева.

Ранее на шести консультативных заседаниях градостроительного совета профессионально рассматривались все разделы проекта Генплана, робота над которым длилась более четырех лет. С учетом рекомендаций и замечаний, высказанных на заседаниях и в рецензии ведущего градостроительного института «Дипромисто», документ доработан.

После экспертизы проект Генплана будет передан в Киевсовет, где его после изучения в депутатских комиссиях вынесут на сессию для утверждения.

Ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что Генеральный план столицы будет утвержден не позже I квартала 2014 года.