Через 3-5 лет в Киеве уже негде будет строить жилье - Институт Генплана Киева

Свободных территорий под строительство жилья в Киеве хватит еще максимум на 3-5 лет, поэтому девелоперам придется осваивать промышленные районы и территории с устаревшим жилым фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий.

«Анализ территории города выявил то, что пустых территорий, не занятых зданиями и сооружениями, осталось по строительству жилья максимум на 3-5 лет. Поэтому уже через год-два инвесторы, девелоперы столкнутся с проблемой нехватки территорий незастроенных», - сказал Броневицкий.

Впрочем, по его словам, в столице остается много территорий, которые используются неэффективно и могут быть освоены девелоперами под жилищное строительство.

«Это и территории промышленности, которые мы видим (промпредприятия стоят) и очень много компаний девелоперских сейчас активно осваивают эти территории по инвестиционным договорам с собственниками этих территорий. Это и территории бывших военных частей. Так называемые спецтерритории, которых по городу Киеву около 3 тыс. га», - отметил Броневицкий.

Кроме того, он отметил, что огромным резервом для девелоперов являются территории, занятые устаревшим жилым фондом.

«Ну и огромный резерв под строительство – это так называемые территории, занятые пятиэтажками, «хрущевками» как мы их называем. Таких территорий нами выявлено под перспективное строительство на ближайшие 15 лет – около 8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник, при этом отметив, что для реализации подобных проектов необходимо внести изменения в законодательство и отменить обязательное согласие всех 100% жильцов дома для отселения.

«На сегодня нет эффективной, оговоренной законом процедуры (отселения жильцов – УНИАН). Потому что по сегодняшнему закону необходимо согласие всех 100% собственников жилья. Это невозможно, это утопия, и ни в одной стране мира такой нормы нет и быть не может. Мы должны определить разумную норму согласия жителей. Например, 70% согласных - и дом отселяется или 60% согласных», - сказал Броневицкий, выразив надежду, что соответствующие изменения в законодательство будут внесены Верховной Радой уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, строительные предприятия страны в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 19,2% - до 22,963 млрд грн. При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 0,2% - до 4,153 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 18,9% - до 6,797 млрд грн.

По информации Госстата, строительные предприятия Киева в январе-июне 2013 года снизили объемы работ на 17,4% - до 4,945 млрд грн, выполнив 21,5% от общего объема работ в стране.

По итогам 2012 года строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 14% - до 62,28 млрд грн.