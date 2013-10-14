Кабмин перераспределил средства под строительство объектов к Евробаскету-2015

Кабинет министров Украины перераспределил 200 млн грн, предназначенных для строительства и реконструкции спортивных сооружений и спортивной инфраструктуры, а также для организационных мероприятий на 2013 год, связанных с подготовкой и проведением в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Согласно распоряжению правительства № 763-р от 2 октября 2013 года, объем финансирования, предусмотренного для обеспечения страны многофункциональными спортивными сооружениями, снижен на 52 млн грн – до 90,4 млн грн. В частности, объем средств, предназначенных для реконструкции Дворца спорта в Киеве, снижен на 26 млн грн - до 44 млн грн. На такую же сумму урезано финансирование ремонта спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске - до 46,4 млн грн.

При этом существенно увеличился объем финансирования строительства тренировочных баз в Украине – с 16,9 млн грн до 68,9 млн грн.

Согласно документу, на проектирование и строительство тренировочных комплексов для подготовки национальной сборной команды теперь планируется направить 31,87 млн грн вместо 40,7 млн грн, как было предусмотрено ранее.

Также распоряжение предусматривает выделение 8,83 млн грн на осуществление частичного возмещения процентных расходов по заимствованиям, привлеченным для строительства многофункциональных спортивных сооружений (арен) в Украине.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 планируется строительство шести новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

По данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.