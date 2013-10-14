Бригинец: на капремонт жилищного фонда Киева выделено меньше 1/10 от запланированного

Народный депутат Александр Бригинец заявляет, что на капитальный ремонт жилищного фонда Киева выделено меньше 1/10 запланированного объема финансирования.

То есть из 30 млн грн предусмотренных средств по состоянию на сентябрь выполнена оплата работ по переходным объектам на сумму 2,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Бригинца.

Ссылаясь на полученный ответ из КГГА, Бригинец отмечает, что в соответствии с распоряжением КГГА от 29 апреля 2013 года «Об утверждении по адресным перечням выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городе Киеве в 2013 году» было утверждено выполнение ремонтных работ в жилых домах столицы на общую сумму 30 млн. грн, а именно - по 10 млн грн на ремонт кровли, фасадов, внутридомовых сетей и лестничных клеток. Но по факту выделено 2,2 млн грн.

Учитывая отмеченное, Бригинец обратился к председателю КГГА Александру Попову с требованием ускорить запланированные работы по капитальному ремонту жилищного фонда Киева.

«Ситуация с ремонтными работами жилых домов в городе критическая. На каждом приеме граждан приблизительно половина поступающих обращений - это проблемы изношенности домов и необходимость их капитального ремонта. Поэтому мне было интересно узнать о перспективах и планах власти в этом вопросе. Но власть уклонилась от предоставления полного ответа на мое обращение. Из имеющейся у меня информации понятно, что с такими темпами финансирования, как сегодня, до конца года на капитальные ремонтные работы будет выделено не больше 3,5 млн грн. То есть, 1/10 запланированного», - прокомментировал полученный ответ Бригинец.