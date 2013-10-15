В Киеве 317 домов еще не подключены к теплу

На сегодняшний день в Киеве к подаче теплоносителя не подключено в целом 317 жилых домов, из которых к 17 вообще еще подавалось тепло в этот отопительный сезон, и 300 отключены от отопления из-за аварий на сетях горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента – начальник Управления контроля эксплуатации жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Владимир Баженов во время расширенного заседания Коллегии КГГА.

“Не подключено к теплу на утро сегодняшнего дня 17 домов. По всем срок подачи теплоносителя - сегодня до вечера”, - отметил Баженов. Это 2 дома в Печерском районе, 3 - в Шевченковском и 12 - в Святошинском.

По объяснению представителя КГГА относительно причин отсутствия тепла, в Печерском и Шевченковском районах ЖСК отказались, по состоянию на вчера, принимать тепло, поскольку решили, что это дорого, и еще не холодно в квартирах, еще 12 домов - ПАО “Киевэнерго” сейчас завершает реконструкцию теплотрассы по ул. Чернобыльской. В ближайшие дни, по словам Баженова, там будет подано тепло во все дома, а пока подключение происходит постепенно, по мере завершения работ на участках теплотрассы.

“Еще 300 домов в Киеве не подключены из-за аварий”, - сообщил он.

В целом руководитель профильного управления КГГА оценил подготовку и процесс начала отопительного периода удовлетворительно.

“Хотелось бы лучше. Но с этим ресурсом и с этими сетями, изношенность которых 50%...”, - заметил он.

По словам Баженова, власть “никаких эксклюзивов” этой зимой не ожидает. “Будет обычный отопительный сезон. Будет рвать - мы будем ликвидировать. То есть ничего такого страшного не произошло на протяжении лета, что бы нас испугало”, - сказал он.

По информации директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта Оксаны Добровольской, все заведения образования, которые подчинены городу, на сегодняшний день подключены к теплоносителю.

Как сообщал УНИАН, по информации Минрегиона, в Киеве из 248 котельных в работу запущено 243, а отапливается 99,84% жилых домов - 10,9 тыс.