Цены на недвижимость в Великобритании достигли пятилетнего максимума

Цены на недвижимость в Великобритании в августе достигли самого высокого уровня с января 2008 года. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Управления национальной статистики (УНС) Великобритании, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сообщается, что средняя стоимость дома в Великобритании в августе составила 247 тыс фунтов (395 тыс. долларов). Это на 0,5% выше, чем в июле и на 3,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость недвижимости в Великобритании повышается уже восьмой месяц подряд. Причиной оживления рынка аналитики называют относительно невысокие темпы строительства новых домов в стране и низкие банковские ставки. Помимо этого, рост спроса поддерживают и правительственные ипотечные программы, призванные стимулировать покупку жилья.