Темник подсчитал, что Украине на модернизацию жилого фонда необходимо 500 млрд грн

На проведение модернизации и утепления жилых домов Украине необходимо около 500 млрд грн, считает министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник.

«Необходимо срочно очень большие средства вложить в модернизацию жилого фонда Украины. По данным экспертов, этот показатель составляет около 500 млрд грн. Поэтому только за счет средств бюджетов (государственного и местных) мы такой объем средств обеспечить не сможем. Поэтому одним из главных направлений работы нашего министерства является возможность отработать привлечение дополнительных средств для возможности проведения всех этих мер», - сказал Темник.

По его словам, в Украине на обогрев 1 кв. м тратят в 2-2,5 раза больше, чем в Европе. Поэтому Минрегион постоянно работает над повышением энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства.

«Уже разработана и подана на рассмотрение Кабинета министров Украины и в ближайшее время будет рассматриваться программа модернизации системы теплоснабжения Украины, которая должна быть реализована в Украине на протяжении 2014-2016 гг.», - сказал Темник, отметив, что приблизительный объем финансирования программы составляет около 28 млрд грн.

Начало реализации программы запланировано на начало 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Виталий Шаповаленко оценивал потенциал рынка санации устаревшего жилого фонда Украины в около 400 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным Ассоциации производителей пенопласта Украины, в утеплении наружных стен нуждается каждый третий жилой дом в Украине. Всего в стране необходимо утеплить около 74 тыс. жилых зданий.