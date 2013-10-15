Украинский инвестор построит жилой микрорайон в Калуге общей площадью 200 тыс. кв. м.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной с его российским коллегой Дмитрием Медведевым пресс-конференции, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Сегодня заложили камень в строительстве крупного микрорайона в г. Калуга. Это 200 тыс. кв. м. жилья. Наш крупнейший инвестиционный проект в Российской федерации», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министры Украины и РФ Николай Азаров и Дмитрий Медведев подписали итоговый Протокол Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии и Дорожную карту относительно урегулирования вопросов в сферах инвестиционного, финансового и отраслевого сотрудничества Украины и РФ.