Арены к Евробаскету сдадут в эксплуатацию в мае-июне 2015 года

Инвестиционно-девелоперская компания United Basketball Investments (UBI) намерена сдать в эксплуатацию 4 мультифункциональные арены к Евробаскету-2015 в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Львове в мае-июне 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе UBI.

«Да, у нас не так много времени осталось, но его вполне достаточно, чтобы уже во втором квартале 2015 года все объекты были введены в эксплуатацию. Мы хотим успокоить возможные сомнения относительно сроков строительства арен, поэтому делимся информацией об основных этапах строительства», - цитирует пресс-служба директора United Basketball Investments Олега Бычкова.

В частности, в UBI сообщили, что окончание подготовительного этапа и начало активной фазы строительства запланировано на октябрь-ноябрь текущего года, а уже в начале 2014 года компания приступит к возведению каркаса строений.

По данным пресс-службы UBI, на июль-август 2014 года запланирована установка металлоконструкций и кровли здания. А уже с сентября следующего года компания займется оформлением фасадов, обеспечением внутренней инженерии, прокладкой внутренних сетей и обустройством прилегающей территории.

При этом торжественные церемонии открытия арен и проведение тестовых спортивно-развлекательных мероприятий перед Евробаскетом запланированы на август-сентябрь 2015 года.

Как сообщал УНИАН, инвестиционно-девелоперская компания UBI намерена до конца 2013 года дополнительно инвестировать 100 млн грн в развитие 4 проектов мультифункциональных арен к Евробаскету-2015 в Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.

В общей сложности, UBI вложит в строительство арен 200 млн долл.

Справка УНИАН. United Basketball Investments (UBI) – инвестиционно-девелоперская компания, которая развивает мультифункциональные арены в четырех городах Украины (Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске) в рамках подготовки к европейскому чемпионату по баскетболу «Евробаскет-2015».

В августе 2013 компания United Basketball Investments подписала договор о стратегическом сотрудничестве с SMG – крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на девелопменте и управлении мультифункциональными объектами коммерческой недвижимости (в управлении SMG находится 220 объектов коммерческой недвижимости по всему миру, в которых проходит более 30 тыс. мероприятий ежегодно).