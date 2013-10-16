Нотариусы получили доступ к реестрам недвижимого имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра, 14 октября вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 26 июля 2013 года № 1538/5 "Об упорядочении отношений в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 24 сентября 2013 года за № 1635/24167.

Согласно документу, нотариусам и государственным регистраторам предоставлен доступ к Реестру прав собственности на недвижимое имущество, Единому реестру запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и Государственному реестру ипотек путем предоставления права пользоваться информацией и проверять данные о зарегистрированных до 1 января 2013 года обременениях на недвижимое имущество, право собственности и другое вещное право из указанных Реестров.

Указанные изменения направлены на улучшение гражданского оборота недвижимости и минимизацию рисков возникновения мошеннический действий в отношении объектов недвижимости. Это обеспечит защиту прав владельцев и инвесторов таких объектов от незаконных посягательств.