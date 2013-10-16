Минрегион прогнозирует ввод в эксплуатацию 11 млн кв. м жилья по итогам года

В соответствии с прогнозно-индикативными показателями в 2013 году планируется построить около 11 млн. кв. м жилья, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

По данным министерства, для сравнения, в 2009 году было принято в эксплуатацию 6,4 млн кв. м жилья, в 2010 году – 9,3 млн кв. м, в 2011 – 9,7 млн кв. м, а в 2012 – 10,75 млн кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,2% - до 39,438 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 7,2% - до 7,048 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.