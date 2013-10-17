Кабмин принял программу модернизации систем теплоснабжения стоимостью 28 млрд грн

Кабинет министров Украины принял Программу модернизации систем теплоснабжения, направленную на повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Мы целеустремленно двигаемся в направлении технического переоснащения систем теплоснабжения. Конечный результат, которого мы хотим достичь, – это, во-первых, обеспечение населения качественными и бесперебойными услугами горячего водоснабжения, а в зимний период – теплоснабжения. Во-вторых – снижение себестоимости этих услуг и, соответственно, обеспечение доступных для населения тарифов», - цитирует пресс-служба Темника.

По словам министра, реализация программы также позволит сократить потребление газа для производства тепловой энергии за счет экономии на 25,4%, а за счет газозамещения - на 24,2%. В целом экономия должна составить 49,6%, или 4,1 млрд. куб. м, природного газа.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минрегиона Геннадий Темник заявлял, что ведомство разработало и подало на рассмотрение Кабмина Программу модернизации систем теплоснабжения на 2014-2016 гг., приблизительный объем финансирования которой составляет около 28 млрд грн.

Также сообщалось, что начало реализации программы запланировано на 2014 год.