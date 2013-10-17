На реконструкцию Бортнической станции аэрации направят 7,8 млрд грн

Кабинет министров Украины намерен утвердить План первоочередных мер по предотвращению аварийных ситуаций техногенного характера на Бортнической станции аэрации в Киеве, предусматривающий выполнение комплекса строительных работ на общую сумму 7,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

По словам министра, соответствующий проект распоряжения разработан Минрегионом по поручению вице-премьер министра Александра Вилкула.

В частности, план предусматривает проектирование, реконструкцию и строительство объектов и сооружений Бортнической станции аэрации, которые находятся в аварийном состоянии, фактически полностью изношены и не отвечают техническим характеристикам для их надлежащей эксплуатации.

Предполагается, что большая часть средств для финансирования данных работ, а именно 7,3 млрд грн, будет привлечена под госгарантии в соответствии с Госпрограммой активизации развития экономики на 2013-2014 гг. Еще 488 млн грн и 18,7 млн грн планируется привлечь из государственного и киевского бюджетов, соответственно.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к реконструкции Бортнической станции аэрации в конце августа состоялась встреча представителей компаний «Киевводоканал» и «Киевпроект» с рабочей группой специалистов японского агентства международного сотрудничества JICA. Также сообщалось, что агентство начало четырехмесячный этап детального исследования проекта реконструкции станции и состояния очистительных сооружений, после чего будет решен вопрос предоставления помощи со стороны правительства Японии.