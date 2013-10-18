Минрегион: существующие мощности позволяют удвоить объемы строительства в Украине

Существующие на сегодняшний день мощности строительных компаний позволяют удвоить объемы строительства в Украине при условии привлечения финансирования для возведения промышленных и транспортных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на замминистра Дмитрия Исаенко.

«Существующие мощности строительных организаций сегодня позволяют вдвое увеличить объемы строительных работ при условии привлечения кредитных и частных средств на строительство объектов промышленности и транспорта. В этом направлении необходимо сосредоточить усилия центральных и местных органов исполнительной власти», - цитирует пресс-служба Минрегиона Исаенко.

По его словам, снижение объемов строительства в Украине в текущем году в первую очередь связано с падением объемов выполненных работ в сфере возведения инженерных сооружений и нежилых объектов – на 21% и 19% соответственно.

В то же время, по мнению Исаенко, увеличение объемов жилищного строительства за 9 месяцев 2013 года на более чем 7% стало возможным благодаря государственным программам обеспечения украинцев доступным жильем и проведению мер по дерегуляции строительной деятельности.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), строительные предприятия страны в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,2% - до 39,438 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 7,2% - до 7,048 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 19% - до 11,641 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 20,6% - до 20,749 млрд грн.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 22,3% - до 8,458 млрд грн, выполнив 21,5% от общего объема работ в стране.