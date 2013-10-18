На Трухановом острове компания незаконно владела 4 га земли

В Киеве при вмешательстве прокуратуры общине возвращены 4 га земли на Трухановом острове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской прокуратуры, установлено, что одно из столичных обществ при отсутствии каких-либо разрешительных документов построило на территории острова нежилой дом общей площадью около 150 кв. м.

В последующем застройщик обратился в Днепровский райсуд столицы с иском о признании за ним права собственности на это строение.

Суд первой инстанции пришел к безосновательному выводу относительно наличия у истца права пользования землей общей площадью более 4 га, на которой расположено это строение, и удовлетворил иск в его пользу. Ввиду того, что данное судебное решение было вынесено в нарушение требований действующего законодательства и вопреки интересам территориальной общины, прокуратура обжаловала его в Апелляционном суде.

В итоге суд высшей инстанции поддержал позицию прокуратуры, отменил незаконное решение районного суда и принял новое, которым отказал частному предприятию в удовлетворении иска.