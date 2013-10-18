Объем субсидий на оплату коммунальных услуг снизился на 21,5%

В январе-сентябре 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 67,3 млн грн, что на 18,4 млн грн (на 21,5%) меньше, чем в январе-сентябре 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 62,2 млн грн, в сельской – 5,1 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре 2013 года были назначены 677,4 тыс. семей (95,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 508,1 тыс., в сельской – 169,3 тыс. семей. По сравнению с январем-сентябрем 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 68 тыс. (на 9,1%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2012 года увеличился на 41,1% – до 93 грн.

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Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Полтавской области – 156,7 грн и 122,5 грн соответственно, наименьший – в Закарпатской, Тернопольской и Херсонской областях (9-12,6 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 64,7 млн грн, что на 17,8 млн грн (на 21,6%) меньше, чем в январе-августе 2012 года.