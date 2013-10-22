Недвижимость в Китае сильно подорожала

Цены на жилую недвижимость в четырех крупнейших городах Китая выросли в прошлом месяце самыми большими темпами с января 2011 г., что вызвало опасения относительно возможности образования пузыря на рынке, сообщают Вести Экономика.

Цены в новостройках выросли в 69 из 70 городов, где этот показатель отслеживает правительство. При этом в Шэньчжэнь и Гуанчжоу стоимость недвижимости выросла сразу на 20%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Цены в Пекине прибавили 16%, в Шанхае стоимость жилой недвижимости выросла на 17%, и это максимальный рост, после того как правительство изменило методологию в 2011 г.

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Стоимость недвижимости растет, несмотря на то что премьер Ли Кэцян ввел дополнительные меры для борьбы с такой ситуацией, включая повышение первоначального взноса при получении второго ипотечного кредита.

"Цены на жилье, особенно в крупных городах, немного вышли из-под контроля, - сказал экономист Australia & New Zealand Banking Group Лю Ли-Ган. – Китай сталкивается с растущим риском образования пузыря на рынке недвижимости".