В Украине может возникнуть дефицит оценщиков – эксперты

В случае вступления в силу новых правил оценки имущества с 1 ноября 2013 года, в Украине возникнет дефицит оценщиков, что приведет к коллапсу на рынке недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции во вторник высказал вице-президент «Лиги экспертов Украины» Андрей Гусельников.

«Количество частных нотариусов и государственных составляет около 6,6 тыс. Из них 828 – это государственные нотариусы. Все остальные – частные. Первого числа на рынок оценочных услуг с целью налогообложения выйдет всего 250 субъектов оценочной деятельности», - сказал Гусельников, ссылаясь на данные Фонда госимущества.

«Так вот, вы увидите очевидную диспропорцию: 250 субъектов оценочной деятельности – это 4% от тех 6,6 тыс. нотариусов. Это говорит о том, что с первого числа нотариусы дружно со своими клиентами выстроятся в очередь к данным субъектам оценочной деятельности, для того чтобы делать оценку. Это очередной скандал, и я думаю, что мы будем его активно обсуждать в ближайшие 2 недели», - добавил он.

Кроме того, у экспертов возникают сомнения и по поводу компетентности сертифицированных ФГИ оценщиков.

«Фонд госимущества буквально за пару дней увеличил число сертификатов в 2 раза - со 128 до 251. Но, тем не менее, 202 из них никогда не занимались оценкой до этого вообще», - сказал председатель совета «Украинского общества оценщиков» Алексей Амфитеатров, добавив, что сейчас в Украине работает около 3,5 тыс. субъектов оценочной деятельности.

Впрочем, Амфитеатров надеется, что правительство откажется от введения новых правил оценки вообще или снова перенесет сроки вступления их в силу.

Как сообщал УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Однако Кабмин принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки – до 1 ноября 2013 года.

Как поясняла министр юстиции Елена Лукаш, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности.