Около 250 тыс. украинцев нуждаются в улучшении жилищных условий

В Украине сформирован единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в который вошло около 250 тыс. украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на директора Департамента госпрограмм и развития жилищного строительства министерства Наталью Козловскую.

По ее словам, цель создания реестра – упорядочить квартирный учет граждан, обеспечить прозрачность его ведения, объективный анализ состояния квартирного учета в разрезе регионов и категорий граждан. Также реестр позволит должным образом планировать расходы для выполнения государственных и местных программ по вопросам жилищного строительства.

Как пояснила Козловская, внесенные на сегодняшний день 250 тысяч – это граждане, которые состояли на квартирном учете и подтвердили, что нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом более 330 тыс. граждан, которые находятся на квартирном учете, по данным облгосадминистраций, не проходили ежегодную перерегистрацию, то есть не подтверждали данные, свидетельствующие о необходимости улучшении жилья. Еще 142,8 тыс. граждан по итогам инвентаризации квартирных очередей были сняты с учета.

Пресс-служба также Минрегиона сообщила, что наполнение реестра продолжается.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине на конец 2012 года на квартирном учете состояло 1 млн 021,7 тыс. семей и одиноких граждан, что на 5,7% (62 тыс.) меньше, чем на конец 2011 года.

Справка УНИАН. Формирование единого госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрено Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» №800 от 25 декабря 2008 года.