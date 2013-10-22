Ограничение наличных расчетов сократило количество сделок на вторичном рынке жилья– эксперт

Введение Национальным банком Украины с 1 сентября 2013 года ограничения наличных расчетов суммой 150 тыс. грн привело к снижению количества сделок на рынке вторичного жилья на 50-60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава Национального совета Риелторской палаты Украины Виктор Несин.

«Эта цифра не совсем точная. Потому что точных цифр нет, но по нашей информации, из общения с нотариусами, количество транзакций в сентябре снизилось на 50-60%», – сказал Несин.

По его словам, существенное влияние на сокращение количества сделок на «вторичке» оказала практически полная неготовность банков обеспечить должное обслуживание по выполнению таких транзакций.

Эксперт считает, что стагнация рынка вторичного жилья будет продолжаться и, по его мнению, рынок вторичной жилой недвижимости не восстановится до конца года.

Как сообщал УНИАН, постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов вступило в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил наличные расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.