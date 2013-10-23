Укргосреестр выступает за открытый доступ ко всем реестрам

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) готова предоставить открытый доступ ко всем реестрам, включая реестр недвижимости, но отмечает определенные сложности в этом процессе, связанные прежде всего с открытием персональных данных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил глава Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Укргосреестр сегодня и я как его глава выступаем за открытие всех реестров нашей страны. Другое дело, как мы к этому готовы», - сказал он.

По словам Вороны, открыть, например, реестр недвижимости, не открывая персональных данных граждан, невозможно. Поэтому Укргосреестр сейчас изучает опыт всех развитых стран Европы в этом вопросе, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем с мошенничеством и недовольством граждан по поводу открытия их персональных данных.

«Именно поэтому реестр недвижимости мы открывать тоже планируем, но это вопрос времени, изучения и общественного обсуждения», - отметил глава Укргосреестра и пообещал, что такое обсуждение состоится уже в этом году.

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Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

С начала года в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано 3 млн 253 тыс. 537 заявлений и запросов, в том числе государственными регистраторами – 2 млн 051 тыс. 676, нотариусами – 1 млн 201 тыс. 861.