Киев и Одесса вновь признаны наиболее благоустроенными городами Украины

Киев и Одесса стали победителями всеукраинского конкурса «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» за 2012 год среди городов с населением более 500 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом сообщил глава министерства Геннадий Темник со ссылкой на распоряжение правительства об итогах данного конкурса.

По данным Темника, второе место в категории городов с населением свыше полумиллиона заняли Донецк и Днепропетровск, а третье – Кривой Рог и Львов.

Во второй категории конкурса (городов с населением 150-500 тыс. человек) победителями стали Севастополь и Кременчуг Полтавской области. Второе место заняли Винница и Николаев, а третье – Бердянск Запорожской области, а также западные города Ивано-Франковск и Луцк.

В других номинациях первые места заняли города Ильичевск (Одесская область), Комсомольск (Полтавская область), Радивилов (Ривненская область) и Славутич (Киевская область).

Как сообщал УНИАН, победителями всеукраинского конкурса «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» за 2011 год в номинации городов с населением свыше 500 тыс. человек были признаны Киев и Одесса. Второе место занял Донецк, третье – Днепропетровск.