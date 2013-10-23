Кабмин снова урезал расходы на программу удешевления ипотеки

Правительство снизило объем расходов на государственную программу «Удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан» на 35,6 млн грн, перенаправив данные средства на программу «Государственного льготного кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом сообщил глава министерства Геннадий Темник со ссылкой на принятое сегодня распоряжение правительства.

«За счет этих средств в рамках программы льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков сможем предоставить в этом году еще около 850 льготных кредитов гражданам, которые проживают и работают в селе», - цитирует Темника пресс-служба Минрегиона.

По его словам, за 9 месяцев 2013 года по этой программе уже предоставлено 2 954 кредита, из которых 956 на строительство жилья и 1 998 на инженерное обеспечение и другие потребности усадеб. Также Темник сообщил, что за этот период построено 574 дома общей площадью 55,75 тыс. кв. м и газифицировано 2 054 усадьбы.

Кроме того, пресс-служба Минрегиона сообщила, что правительство своим распоряжением на 17 млн грн уменьшило объем расходов по программе «Частичная компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

При этом, на такой же объем средств увеличены расходы для предоставления кредитов по программе «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

По словам Темника, за счет этих средств предоставят более 50 льготных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Кабинет министров Украины сократил на 150 млн грн финансирование программы «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Тогда же Кабмин увеличил финансирование программы предоставления господдержки на строительство (покупку) доступного жилья на 108,53 млн грн. Еще 41,47 млн грн направлено на финансирование программы «Строительство, реконструкция, проведение проектных и ремонтных работ на приоритетных объектах государственного и регионального значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих неотложного проведения указанных работ, и покупку оборудования, а также на курортах государственного значения».

По данным Минрегиона, государственными жилищными программами на протяжении 2010-2013 гг. воспользовались уже более 12 тыс. украинских семей.