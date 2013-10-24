Азаров рассказал о важности строительства моста через Керченский пролив

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что строительство моста через Керченский пролив, который разделяет Украину и Россию, важно не только для этих стран, но и для соседней Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского правительства заявил сегодня на Международном Черноморском экономическом форуме, который проходит уже четвертый год подряд.

«Была недавно встреча с Медведевым, премьер-министром России. Медведев сам по своей инициативе поднял вопрос строительства моста между Крымом и Россией, частью Северного Кавказа. Чрезвычайно важная транспортная коммуникация, которая будет иметь очень большое значение для Грузии и откроет нам транспортные потоки в сторону Азии», - сказал Азаров.

«И Россия заинтересована, и мы заинтересованы, чтобы этот сложный проект был реализован», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Медведев заявил о намерении активизировать строительство перехода через пролив в середине октября на заседании украино-российского межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничество, который проходил в Калуге.