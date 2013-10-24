Депутаты решили, что объявления о земельных торгах не обязательно публиковать в СМИ

Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно удешевления стоимости работ по подготовке и проведению земельных торгов” (регистрационный номер 3099).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 297 народных депутатов (при необходимых 226) из 389, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в порядок проведения земельных торгов в части удешевления процедуры их проведения. Изменениями предложено организаторам земельных торгов размещать на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, объявление о проведении земельных торгов и сообщение о результатах их проведения, а также, по желанию организатора земельных торгов, публиковать указанную информацию в печатных средствах массовой информации.

Законом также установлен предельный уровень выплаты вознаграждения исполнителю земельных торгов не более чем 2000 минимумов доходов граждан за каждый лот.

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В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость разработки проекта Закона Украины “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно удешевления стоимости работ по подготовке и проведению земельных торгов” обусловлена высокой стоимостью работ по подготовке проведения земельных торгов. В ней сказано, что по Украине за первое полугодие 2013 года на земельных торгах продано 15 земельных участков государственной и коммунальной собственности общей площадью 3,19 га на общую сумму 2,15 млн грн и прав аренды на 26 земельных участков общей площадью 66,87 га на сумму 0,5 млн грн. От продажи на земельных торгах земельных участков и прав на них государственной и коммунальной собственности в Государственный и местный бюджеты поступило средств в сумме 2,5 млн грн.

«Средняя цена земельных участков несельскохозяйственного назначения, проданных на земельных торгах за указанный период, составила 67,4 грн за 1 кв. метр, или 137% средней цены земельных участков, проданных за аналогичный период на бесконкурентных принципах», - говорится в записке.

Кроме того сообщается, что за указанный период продано 5 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства общей площадью 14,0 га на сумму 20,7 тыс. грн. Годовая плата за пользование соответствующими земельными участками составляет 1222 грн за 1 га, что превышает среднюю арендную плату по Украине за 1 га земельных участков, предоставленных в аренду на бесконкурентных принципах, в 2,1 раза.

В записке сказано, что, в соответствии с экспертными оценками на протяжении 2014 года можно подготовить и осуществить продажу на земельных торгах прав аренды на 1543 земельных участка сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 37,1 тыс. га на сумму 45 млн грн.

В записке сказано, что «значительный удельный вес в общей стоимости работ по подготовке и проведению земельных торгов занимает публикация соответствующих объявлений и сообщений в печатных средствах массовой информации, что характеризуется значительным объемом информации, осложняющей процедуру проведения земельных торгов, как во временном, так и в стоимостном аспектах».

При этом отмечается, что в среднем по Украине стоимость публикаций в средствах массовой информации общегосударственной, региональной и местной сферы распространения указанных объявлений и сообщений составляет 22,2 тыс. грн, или 42% общих расходов на подготовку и проведение земельных торгов.