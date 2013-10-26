Минрегион заплатит 730 тыс. грн за предложения по улучшению ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины за 730 тыс. грн заказало исследования и подготовку предложений совершенствования регулирования отношений и законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

22 октября соответствующее соглашение по результатам тендера было заключено с Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А.Н.Бекетова.

Исследователи должны оценить нормативно-правовую базу и предложить изменения, предложить современную классификацию жилищно-коммунальных услуг и разработать рекомендации по переходу к конкурентному рынку жилищно-коммунальных услуг.

Разработка проводится в соответствии с Программой экономических реформ на 2010-2014 годы и приказом Минрегиона № 257.