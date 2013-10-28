Сегмент жилья бизнес-класса начнет активно развиваться через 2-3 года – эксперт

В ближайшей перспективе рост сегмента жилья бизнес-класса будет происходить достаточно медленно, а его активное развитие начнется через 2-3 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе проектной группы «Архиматика», такого мнения придерживается директор компании Александр Попов.

По его словам, на сегодняшний день в Украине 60% новостроек, позиционирующихся как бизнес-класс, можно отнести лишь к классу «эконом+». А предложений, действительно соответствующих стандартам бизнес-класса, - единицы, и они резко выделяются на общем фоне, в том числе – и завышенными ценами.

«Расположение в центральной части города сейчас уже не дает оснований относить дом к бизнес-классу. Сегодня покупателей интересуют дома, соответствующие требованиям класса во всем. Для этого объект должен отличаться уникальным архитектурным обликом и дизайном, качественной внешней и внутренней отделкой, иметь шикарный вестибюль и сервис для жителей дома на уровне хорошего отеля», - цитирует Попова пресс-служба.

По его мнению, высокая стоимость и недостаток качественных предложений подавляет спрос в бизнес-сегменте.

При этом Попов считает, что в ближайшие годы строить объекты бизнес-класса будут в основном в центральной зоне города, однако наиболее перспективными для них являются прибрежные зоны на левом берегу столицы, особенно вблизи мостовых переходов.

Справка УНИАН. Проектная группа «Архиматика» создана в 2005 году. Компания предоставляет комплекс услуг архитектурного и строительного проектирования. «Архиматика» проектировала такие объекты как: ЖК «Паркове місто», ЖК «Комфорт Таун», 101 TOWER, ТРЦ «RESPUBLIKA», «VICTORY TOWERS», ЖК «Столичный», и др.