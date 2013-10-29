ГИУ с начала года рефинансировало ипотеку на 108 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала 2013 года рефинансировало 477 ипотечных кредитов на общую сумму 108 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГИУ со ссылкой на главу управления по связям с общественностью учреждения Анну Волобуеву, только с 21 по 25 октября было рефинансировано 12 кредитов на сумму 4,1 млн грн.

«С начала текущего года уже 477 семей приобрели жилье при поддержке государства. На эти цели учреждение направило более 108 млн грн», - цитирует Волобуеву пресс-служба.

По ее словам, по состоянию на 29 октября, на рассмотрении находятся еще 40 заявок на рефинансирование кредитов населению.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2013 года Государственное ипотечное учреждение рефинансировало 435 ипотечных кредитов на общую сумму 98,3 млн грн.

При этом, сообщалось, что ГИУ готово направить на стимулирование ипотечного кредитования в Украине свыше 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.