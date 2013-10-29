Минрегион хочет повторного рассмотрения законопроекта об энергоэффективности зданий
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) намерено инициировать повторное рассмотрение законопроекта об энергетической эффективности зданий, которым предлагается сделать наличие паспорта энергоэффективности здания обязательным при строительстве новых объектов, а также при капремонте, реконструкции, отчуждении или передаче в аренду уже существующих.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор Департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона Наталья Олейник.
«Мы сейчас обращаемся к Кабмину, обратимся к Президенту, чтобы все-таки на следующий год снова отрабатывать с депутатами этот закон», - сказала Олейник.
По ее словам, наличие паспорта энергоэффективности здания позволит определять, насколько каждый из домов нуждается в утеплении. В итоге можно будет точно установить, сколько средств нужно привлечь на термомодернизацию того или иного дома.
Олейник также отметила, что в случае принятия законопроекта льготные кредиты или бюджетное финансирования для проведения термомодернизации домов в первую очередь будут выделяться тем объектам, которые получили паспорт энергоэффективности.
Как сообщал УНИАН, 10 октября Верховная Рада Украины отклонила правительственный законопроект об энергетической эффективности жилых и общественных зданий.
За поддержку законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 188 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.
В то же время, за предложение о направлении этого законопроекта в комитет для подготовки к повторному второму чтению проголосовали лишь 197 депутатов из 387.